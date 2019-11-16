Поиск

Умер поэт и бывший главред журнала "Юность" Валерий Дударев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Скончался поэт и бывший главный редактор журнала "Юность" Валерий Дударев, сообщила в субботу "Литературная газета".

"Поэт, филолог, заведующий отделом поэзии журнала "Юность" (в 2007-2019 годах - главред "Юности") Валерий Федорович Дударев ушел на 55-м году жизни", - сообщается на сайте издания.

Валерий Дударев родился в Москве, окончил филфак МПГУ. Автор ряда поэтических сборников, он стал лауреатом литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина. С 2007 по 2019 год занимал должность главного редактора в журнале "Юность", с 2019 года - заведующий отделом поэзии издания.

Юность Валерий Дударев

Новости

Жители дома в Екатеринбурге заперли коммунальщиков в подвале ради починки трубы

Убийство девушки доцентом СПбГУ

СКР проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

Суд арестовал 450 млн рублей, принадлежащие обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Убитую историком Соколовым аспирантку похоронили на Кубани

Убитую историком Соколовым аспирантку похоронили на Кубани

"Ъ" узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

В "Новой России" сообщили о смерти своего лидера Никиты Исаева

Главу охранного предприятия по делу о стрельбе в колледже арестовали

Прокуратура просит позже рассмотреть меру пресечения охраннику приамурского колледжа

Прокуратура просит позже рассмотреть меру пресечения охраннику приамурского колледжа

Адвокат экс-доцента СПбГУ призвал СМИ к молчанию в связи с похоронами аспирантки

Что произошло за день: пятница, 15 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');