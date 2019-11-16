Умер поэт и бывший главред журнала "Юность" Валерий Дударев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Скончался поэт и бывший главный редактор журнала "Юность" Валерий Дударев, сообщила в субботу "Литературная газета".

"Поэт, филолог, заведующий отделом поэзии журнала "Юность" (в 2007-2019 годах - главред "Юности") Валерий Федорович Дударев ушел на 55-м году жизни", - сообщается на сайте издания.

Валерий Дударев родился в Москве, окончил филфак МПГУ. Автор ряда поэтических сборников, он стал лауреатом литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина. С 2007 по 2019 год занимал должность главного редактора в журнале "Юность", с 2019 года - заведующий отделом поэзии издания.