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Депутаты Черняховска убрали с герба города незаконные знаки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Черняховского городского округа проголосовали за новый дизайн герба города. С герба по требованию прокуратуры убрали латинские буквы "G.F", выполненные готическим шрифтом. По мнению надзорного ведомства, эти буквы были нарушением закона.

Герб Черняховска был утвержден в 2002 году, за основу тогда был взят исторический герб Инстербурга. На нем был изображен черный медведь, идущий на зеленой земле в серебряном поле, а над медведем две золотые литеры G и F. Город получил его в дар от регента Пруссии Пруссии Георга Фридриха Брандербург-Ансбахского.

Прокуратура Черняховска получила на герб жалобу от некой общественной организации и начала проверку. В июне 2019 года надзорное ведомство направило в городской суд административный иск с требованием привести герб в соответствие с законом.

Проверка выявила, что герб не соответствует с методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при президенте, а это нарушает закон о принципах организации местного самоуправления. Представитель прокуратуры тогда объяснил "Интерфаксу", что в пункте 38 рекомендаций Геральдического совета говорится, что недопустимо размещение на гербе надписей, букв, фраз на любых языках и алфавитах.

Калининградская область Черняховск Инстербург

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