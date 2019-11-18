СМИ попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на материалы с матом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Руководители ряда российских средств массовой информации, в частности радиостанции "Эхо Москвы", "Новой газеты", телеканала "Дождь", издания Znak.com и "Росбалта" обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить, почему ведомство наказывает их СМИ как распространителей нецензурной брани за гиперссылки на страницы с матом.

Об этом говорится в письме, копия которого размещена в телеграм-канале главного редактора Znak.com Дмитрия Колезева. По его словам, сложившаяся практика со штрафами за гиперссылки недопустима. "Сейчас штраф можно получить не за сам мат в СМИ, а просто за ссылочку на YouTube. Например, на интервью Дудя (журналиста и видеоблогера Юрия Дудя - ИФ), в котором кто-нибудь матюкнулся. Это абсурд",- написал главред издания.

Сообщение об обращении руководителей СМИ, в том числе своего главреда, разместил на своем сайте и телеканал "Дождь". По мнению авторов письма, сложившаяся практика привлечения СМИ по статье 13.21 КоАП РФ (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) за материал, опубликованный другими людьми на сторонних интернет сайтах, "нарушает статью 58 закона "О СМИ" и является ущемлением свободы СМИ, поскольку заставляет журналистов не только отказаться от размещения информации, но и заниматься перепроверкой ранее размещенных гиперссылок, тем самым отвлекаясь от выполнения своих непосредственных задач".

Авторы документа не исключают, что нецензурную брань на стороннем сайте могут оставлять некие лица специально уже после того, как СМИ разместили гиперссылку на этот сайт. Делается это для того, чтобы "подвести" СМИ под штраф, предполагают авторы документа.

В нем также подчеркивается, что "сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит", что подтверждается, по словам авторов письма, одним из решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Письмо, кроме Колезева, подписали главред "Дождя" Александра Перепелова, главред "Росбалта" Николай Ульянов, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главред Forbes Russia Николай Мазурин, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, директор сети городских порталов Herst Shkulev Media Ринат Низамов, член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев и другие.

Ранее (в 2017-2019 годах) из-за гиперссылок на страницы с нецензурными словами Роскомнадзор оштрафовал "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times, "Ведомости" и другие СМИ, говорится в сообщении на сайте "Дождя".