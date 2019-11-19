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"НОВАТЭК" попросил выставить на торги Северо-Гыданское месторождение на Ямале

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления "НОВТЭКа" Леонид Михельсон в письме к президенту Владимиру Путину попросил снять временные ограничения лицензирования с Северо-Гыданского участка и провести по нему аукцион, включив в его условия обязательное использование запасов участка для производства сжиженного газа. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В этой ситуации "НОВАТЭК" станет единственным претендентом на этот лот, отмечает издание. По его сведениям, Путин эту просьбу поддержал и дал Министерству природы соответствующее распоряжение. Теоретически на месторождения Гыдана могут претендовать "Газпром" и "Роснефть", говорится в публикации.

Северо-Гыданский участок нужен для реализации СПГ-проектов за горизонтом 2030 года, говорится в письме Михельсона. Он отмечает, что ресурсная база для подобных проектов в виде разведанных запасов еще не сформирована. В стратегии компании запасы участка считались достаточными для создания СПГ-завода мощностью 12,2 млн тонн в год, отмечает издание.

Поскольку Северо-Гыданский участок расположен рядом с уже имеющимся у "НОВАТЭКа" Гыданским, "Коммерсантъ" предполагает, что газ с этого участка может быть использован для четвертого СПГ-проекта компании.

Проект "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ" уже запущен, "Арктик СПГ-2" компания собирается запустить в 2023 году на базе Утреннего месторождения на Гыдане. В 2019 году Михельсон говорил, что ресурсной базой третьего крупного проекта ("Арктик СПГ-1"), который "НОВАТЭК" планирует реализовать во второй половине 2020-х годов, станет Геофизическое месторождение и Трехбугорный участок, напоминает газета.

НОВАТЭК Ямал Северо-Гыданский участок Леонид Михельсон Минприроды

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