МВД предложило разрешить любые комбинации цифр в кодах регионов на номерах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Из-за нехватки регистрационных номеров для автомобилей МВД предложило разрешить любые комбинации цифр в трехзначных кодах регионов. Как пишет "Коммерсантъ", это следует из проекта поправок в ведомственный приказ о регистрационных знаках.

Сейчас трехзначные коды регионов могут начинаться только на 1 или 7. Ведомство предложило снять это ограничение, так что в Москве можно будет получить номер с кодом 497 или 999, в Петербурге — 278 или 878, в Свердловской области — 666, в Алтайском крае — 222.

Пояснительной записки к проекту приказа не приложено. По данным газеты, таким образом в МВД хотят расширить номерную емкость.

В Москве в 1998 году закончилась серия с кодом региона 77, тогда ввели 99-ю серию. В 2002 году пришлось вводить код 97, в 2005 году - 177. Производители номеров в 2007 году предложили добавить в номер еще один символ, увеличив возможное число комбинаций на 20 миллионов, но в МВД это отклонили.

Большинство регионов до сих пор не исчерпали двузначные емкости, а там, где ввели трехзначные, остаются свободные номера, заявила газете Светлана Тепцова, гендиректор компании "Буборг", которая производит номера для ГИБДД. По ее оценке, еще три года можно ничего не менять.

Новый приказ может привести к росту цен на номера, предупредила руководитель Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. По ее словам, действующее ограничение на использование только 1 и 7 в трехзначных кодах было связано со свойствами алюминия. Символы на номере выдавливаются. Цифры 1 или 7 при выдавливании соприкасаются с рантом (полосой, отделяющей поле с кодом региона) в одной точке: в этом случае эластичности алюминия хватает, чтобы "растянуться", цитирует издание. У тройки или восьмерки, точек будет уже больше, металл будет либо "выдираться", либо гнуться, считает эксперт. В этом случае придется использовать более толстую заготовку для номера, это увеличит затраты на алюминий примерно на 10%. Следовательно, вырастет цена и самого знака.

Высокопоставленный источник "Коммерсанта", информированный о подготовке проекта, возразил, что производители знаков "лукавят". По его словам, замеры, проведенные в МВД, показали что в коде региона помещается 444 (4 — самый широкий символ) и что проблем при внедрении нового приказа не будет.

С 1 января 2020 года граждане могут при покупке автомобиля получить номер с кодом только того региона, где они зарегистрированы. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое с января 2021 года позволит автовладельцам за повышенную госпошлину (от 50 000 до 600 000 рублей) выбирать любой номер.