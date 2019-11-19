Голикова не согласилась с мнением, что в российском образовании "что-то не так"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти видят ориентиры на пути развития российского образования и двигаются к поставленным целям.

"Вы знаете, очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании, но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение", - заявила Голикова во вторник в Москве на открытии профессионального конкурса "Учитель будущего".

По словам Голиковой, также занимающей должность декана факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве РФ, "мы очень четко движемся вперед, мы знаем, к чему мы стремимся".

Вместе с тем, отметила-вице-премьер, в правительстве и образовательном сообществе понимают необходимость профессионального роста школьных педагогов, совершенствования их навыков.

"Безусловно, то, что было хорошо вчера, наверное, хорошо будет сегодня. Но то, что хорошо сегодня, можно использовать завтра, но уже невозможно будет использовать послезавтра", - сказала Голикова.