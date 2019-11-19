Роскомнадзор потребовал наказывать СМИ за ссылки на мат в материалах

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор настаивает на том, что СМИ должны нести ответственность за гиперссылки на сайтах, если эти ссылки ведут на страницу с матом.

Как следует из ответа пресс-службы Роскомнадзора, поступившем на запрос "Интерфакса", редакция средства массовой информации несет ответственность за все материалы, которые опубликованы в данном СМИ.

"Публикуя ссылку, вы хотите показать читателю определённый контент. Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней", - настаивает Роскомнадзор, отмечая, что ведомство понимает природу интернета и постоянный переход по гиперссылкам.

Накануне руководители нескольких СМИ, включая радио "Эхо Москвы", "Новой газеты", телеканала "Дождь", изданий Znak.com и "Росбалт", обратились к глав Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить, почему ведомство привлекает к ответственности их СМИ как распространителей нецензурной брани за гиперссылки на страницы с матом.

По мнению авторов письма, мат на странице сайта - источника информации - может быть размещен позднее и специально, чтобы "подвести" СМИ под административную ответственность.

В "Роскомнадзоре" настаивают, что выпускающий редактор не может поставить в материал ссылку, не посмотрев, куда она ведет. Значит, если он ставит ссылку, которая ведет на нецензурную брань, он хочет показать эту брань аудитории, делает вывод ведомство.

Там подчеркнули, что им "неизвестны случаи, когда кто-то намеренно размещал на стороннем сайте мат после того, как ссылку на данную страницу опубликовали СМИ".

"Если редакция располагает фактами, что кто-то намеренно подводит СМИ под ответственность, эти факты обязательно будут проверены инспекторами Роскомнадзора при вынесении решения", - пообещали в Роскомнадзоре.

Авторы письма сообщают, что "сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит", что подтверждается, одним из решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее из-за гиперссылок на страницы с нецензурными словами Роскомнадзор оштрафовал "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times, "Ведомости" и другие СМИ, говорится в сообщении на сайте телеканала "Дождь".