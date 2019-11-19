У российских чиновников изъяли незаконно нажитое имущество на 12 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость изъятого в пользу государства за девять месяцев 2019 года незаконно приобретенного имущества чиновников составила свыше 12 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, в отношении которых чиновниками не было представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы", - сказал Куренной в эфире официального видеоканала Генпрокуратуры.

Он также сообщил, что в результате прокурорского вмешательства были уволены в связи с утратой доверия 876 должностных лиц. Это государственные и муниципальные служащие, которых уличили в коррупции, отметил представитель надзорного ведомства.

Кроме того, прокуроры направили в суды 9,2 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, фигурантами которых стали более 10 тыс. обвиняемых. "Большинство этих уголовных дел - по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, присвоении и растрате", - сообщил Куренной, отметив, что судами были вынесены обвинительные приговоры в отношении 8 тыс. человек по этим делам.