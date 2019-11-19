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В ростовской больнице пациентам вживляли импланты неизвестного происхождения

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В центральной городской больнице Донецка Ростовской области при фиксации отломков костей (металлостеосинтезе) пациентам вживляли металлические импланты неизвестного происхождения, выявила комиссия Росздравнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В больнице не смогли объяснить происхождение этих пластин и предоставить какие-либо документы на них.

Комиссия также выяснила, что все отделения больницы не соответствуют стандартам оснащения, медицинская техника вовремя не проходит техобслуживание, пациенты в стационаре вынуждены покупать лекарства за свой счет. В отношении больных с инфарктом миокарда не соблюдаются стандарты диагностики, добавили в ведомстве.

По итогам проверки Росздравнадзор оштрафовал больницу на 200 000 рублей, ее главврача - на 29 000 рублей. Материалы комиссии направлены в мэрию Донецка, прокуратуру и правоохранительные органы.

Донецк Ростовская область Росздравнадзор

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