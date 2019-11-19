Подразделение российской военной полиции вернулось из Сирии в Чечню

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подразделение военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулось из Сирии в Чечню, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На территории мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чеченской республике, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что военные полицейские охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

После успешного выполнения спецзадач в Сирии из командировки вернулись около 300 военнослужащих ЮВО. Военнослужащих доставили домой самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России, уточнили в пресс-службе.

Российская военная полиция участвует в совместном с Турцией патрулировании на севере Сирии.