Поиск

Подразделение российской военной полиции вернулось из Сирии в Чечню

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подразделение военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулось из Сирии в Чечню, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На территории мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чеченской республике, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики", - сказали в пресс-службе.

В миреРоссия направила дополнительные силы военной полиции на север СирииЧитать подробнее

Там сообщили, что военные полицейские охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

После успешного выполнения спецзадач в Сирии из командировки вернулись около 300 военнослужащих ЮВО. Военнослужащих доставили домой самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России, уточнили в пресс-службе.

Российская военная полиция участвует в совместном с Турцией патрулировании на севере Сирии.

Сирия Россия Чечня

Новости по теме

Новости

Госдума приняла в I чтении новую версию законопроекта о развитии виноделия в РФ

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мужчин в яме с кипятком в Пензе

Дума одобрила поправку о признании граждан иноагентами

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч

В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч

Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

РЖД выберут новую концепцию плацкарта из трех вариантов до конца 2022 года

РЖД выберут новую концепцию плацкарта из трех вариантов до конца 2022 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');