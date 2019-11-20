Храм в Татарстане отказался требовать компенсацию от его поджигательницы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Храм Казанской иконы Божьей Матери в Зеленодольске решил не требовать через суд возмещения ущерба от психически нездоровой женщины, которая подожгла часовню, сообщили "Интерфаксу" в Татарстанской митрополии.

"Предварительно ущерб от пожара оценен в 400-500 тыс. рублей. Но храм не будет предъявлять (к подозреваемой в поджоге - ИФ) финансовые претензии: это душевнобольной человек, и было бы несправедливо, если бы за нее пришлось рассчитываться родственникам", - сказал сотрудник митрополии.

Он отметил, что с помощью прихожан и мэрии Зеленодольска уже восстановлена кровля часовни, ведутся восстановительные работы внутри здания.

Ранее сообщалось, что вечером 13 ноября загорелась южная стена часовни. Вскоре пожарные потушили огонь. 20 ноября стало известно, что подозреваемую в поджоге задержали - ею оказалась 33-летняя жительница Зеленодольска, с 2010 года состоящая на учете у психиатра.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). Женщина призналась в содеянном.

Осенью 2013 года в Татарстане произошла серия поджогов церквей. В декабре 2013 года МВД Татарстана сообщило о задержании пятерых подозреваемых в поджогах церквей, они оказались радикальными исламистами.