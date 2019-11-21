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Минобороны потребовало 644 млн руб. с казанского ОКБ, разрабатывавшего беспилотник "Альтиус"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России требует взыскать 643,8 млн рублей с казанского АО НПО "Опытно-конструкторское бюро имени Симонова" (до апреля 2014 года - ОКБ "Сокол"), сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Соответствующий иск военное ведомство подало в Арбитражный суд Москвы 14 ноября, он пока не принят к производству.

Содержание претензий в материалах картотеки отсутствует.

ОКБ с конца 2011 года вело по заказу Минобороны РФ работы по созданию тяжелого беспилотника "Альтиус" (его также называют "Альтаир").

В августе 2016 года источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе сообщал о начале летных испытаний "Альтиуса".

В 2017 году стало известно, что ОКБ испытывает дефицит средств для продолжения работ.

В мае 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне - вице-премьер), заявил, что работы над "Альтиусом", который несет до 2 тонн боевой нагрузки, завершатся в течение года.

В декабре 2018 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что работа над проектом передана другому подрядчику. Позднее стало известно, что проект "Альтиус" передан АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), а работы ведутся в его обособленном подразделении в Казани.

В августе 2019 года Минобороны РФ сообщило о первом полете беспилотника "Альтиус-У" массой около 6 тонн.

"Альтиус-У" внешне напоминает традиционные самолеты. Он представляет собой моноплан с установленными на крыле двумя винтовыми двигателями. На опубликованном российскими военными видеоролике показаны взлет, полет и посадка аппарата.

Как сообщалось, в мае 2019 года был арестован генеральный директор ОКБ имени Симонова Александр Гомзин. Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сам Гомзин назвал дело против него сфабрикованным.

Минобороны РФ

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