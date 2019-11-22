Водителям общественного транспорта будут проводить телемедицинские осмотры до и после смены

Раз в полгода они будут тестироваться на употребление наркотиков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал законопроект, предусматривающий проведение удаленных ежедневных медосмотров для водителей общественного транспорта, регулярное тестирование их на наркотики, а также осмотр психиатра для работающих с источниками повышенной опасности.

"Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний", - говорится в законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Также указанные работники должны проходить внеочередные медицинские осмотры.

Данный законопроект, уточняется в приложенных документах, предлагается принять в связи с подготовленным ранее планом мероприятий "по разработке проведения автоматизированного дистанционного предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей".

Таким образом, для водителей общественного транспорта предлагается установить "обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также определения факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ" или проводить "медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника с применением информационных технологий в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) в целях выявления состояний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также факта употребления алкоголя".

Если при дистанционном медосмотре врач заподозрит употребление алкоголя, то направит работника на химико-токсикологическое исследование.

Кроме того, если для водителей общественного транспорта будут проводиться ежедневные дистанционные медосмотры, то они будут обязаны раз в полгода проходить анализ на употребление наркотиков, а также не реже раза в два года проходить обычный медосмотр.

"Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти", - говорится в законопроекте.

Медосмотры будут проводиться за счет средств работодателя и входить в рабочее время.

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей должны проходить указанные медицинские осмотры "в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний", говорится в законопроекте.

Соответствующие изменения должны быть внесены в Трудовой кодекс РФ.