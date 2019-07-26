Выставленные на продажу 2,93% акций "Газпрома" купил один инвестор

Он подал заявку по принципу "все или ничего", рассказал финдиректор "Газпрома"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Весь пакет 2,93% квазиказначейских акций "Газпрома", которые решили разместить дочерние структуры компании, достался одному покупателю, заявил зампред правления "Газпрома", финансовый директор компании Фамил Садыгов.

"В итоге была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" и составила 70% от общего объема итогового спроса. Решение о ее удовлетворении позволило нам достичь своих целей при минимальном влиянии на котировки акций ПАО "Газпром", - сказал он.

О размещении квазиказначейских акций "Газпром" неожиданно объявил утром 25 июля. Андеррайтером сделки стал "Газпромбанк". Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz разместили 694 млн акций, или 2,93% капитала ПАО "Газпром". За день на них поступило 494 заявки на 198,894 млрд рублей.

Цена размещения была определена в 200,5 рубля за бумагу, на закрытии торгов в среду акции торговались на уровне 219 рублей.

Объявление о размещении вызвало неожиданный рост котировок "Газпрома", которые незадолго до этого снижались. В течение четверга рост котировок достигал 10%, в итоге за день они прибавили 3,3%, в пятницу утром рост котировок достигал 7,3%, ралли продолжалось на высоких объемах торгов.

Обычно на таких сообщениях акции дешевеют, но в данном случае участники торгов не поверили, что акции могут достаться широкому кругу инвесторов, значит, нет причин для падения, писали днем в четверг "Ведомости". Четыре инвестбанкира рассказали изданию, что в размещении будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей.