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Почти половина акций "Газпрома" оказалась в свободном обращении

"Дочка" "Газпрома" - АО "Газпром газораспределение" - продала все принадлежавшие ей 3,59% акций концерна

Почти половина акций "Газпрома" оказалась в свободном обращении
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По итогам состоявшегося в пятницу размещения 859,5 млн акций "Газпрома" на "Московской бирже" доля акций эмитента в свободном обращении составляет 49,61% от уставного капитала, сообщает компания.

АО "Газпром газораспределение" успешно завершило продажу всех принадлежавших 3,59% акций концерна и больше не владеет ими.

Ранее эмитент сообщил, что цена размещения квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию. Компания выручит 187,7 млрд рублей (порядка $2,93 млрд по курсу на 21 ноября).

Таким образом, к цене закрытия в среду (о сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка) дисконт составил 11%. В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт был меньше - он составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 рублей за штуку при рыночной цене 212 рублей. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей.

Продавцом в этот раз выступает российская "дочка" "Газпрома" - АО "Газпром газораспределение" (в июле размещались акции с балансов Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited), заявки, как и в прошлый раз, принимал Газпромбанк. Количество заявок было похожим (в июле - 494 на 198,9 млрд рублей, сейчас - 479 на 237,75 млрд рублей).

В июле весь пакет в итоге приобрел единственный покупатель, который пока не раскрыт. Если предположить, что тот же неназванный инвестор купил и вторую часть квазиказначейского пакета, то у "Газпрома" появится второй по величине акционер после государства с долей в 6,5%.

Государство контролирует 50,23% акций "Газпрома" - напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем АО "Роснефтегаз" (10,97%) и АО "Росгазификация" (0,89%).

Газпром

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