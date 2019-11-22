Два главаря и семь членов "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Москве и регионах
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о задержании двух главарей и семи участников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которые пытались сформировать в российских регионах сетевые закрытые структуры.
В ЦОС ФСБ "Интерфаксу" уточнили, что спецоперация проходила в Москве, Татарстане и Тюменской области. По месту жительства задержанных изъяли значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи и электронных носителей информации.
В ФСБ выяснили, что члены ячейки занимались "антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого "всемирного халифата". Кроме этого, по данным ЦОС ФСБ, члены группы ставили целью "разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти".
Там добавили, что задержанные занимались созданием в регионах сетевых закрытых структур организации и в ходе конспиративных собраний распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - "исламского халифата". Россия и остальные страны СНГ относят эту партию к террористическим, в отличие от США и стран Западной Европы, где "Хизб ут-Тахрир" ведет свою деятельность беспрепятственно.
Члены "Хизб ут-Тахрир" принимали активное участие в провокациях против мусульман, в том числе вовлекая их в попытки госпереворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах.
В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признана террористической организацией и запрещена на территории страны.