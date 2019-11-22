Два главаря и семь членов "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Москве и регионах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о задержании двух главарей и семи участников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которые пытались сформировать в российских регионах сетевые закрытые структуры.

В ЦОС ФСБ "Интерфаксу" уточнили, что спецоперация проходила в Москве, Татарстане и Тюменской области. По месту жительства задержанных изъяли значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи и электронных носителей информации.

В ФСБ выяснили, что члены ячейки занимались "антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого "всемирного халифата". Кроме этого, по данным ЦОС ФСБ, члены группы ставили целью "разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти".

Там добавили, что задержанные занимались созданием в регионах сетевых закрытых структур организации и в ходе конспиративных собраний распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.