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ОНФ возмутился планами иркутских властей закупить сувениры на фоне проблем от паводков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Активисты общественного движения Общероссийский народный фронт ОНФ выразили недоумение в связи с намерением руководства Иркутской области потратить 2 млн рублей на сувениры и организацию питания на торжественных мероприятиях в преддверии Нового года в условиях нерешенных проблем для пострадавших от паводков, намерены обратиться к полпреду президента в Сибирском федеральном округе.

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки" в Сибирском федеральном округе Константин Юденко рассказал, что в ходе мониторинга закупок в системе ЕИС были обнаружены два электронных аукциона на поставку сувенирной продукции и организацию питания, объявленные управделами (губернатора и правительства) Иркутской области.

Отмечается, что начальная цена первого контракта составляет чуть более 488 тысяч руб. Речь идет о закупке 30 статуэток трех различных видов (медведь, соболь и нерпа в упаковке из бересты), изготовленных из полудрагоценного камня нефрита и редкого минерала чароита. Во второй закупке стоимость официального приема для одной персоны колеблется от 300 до 5 тыс. рублей (всего 11 вариантов).

По его словам, "закупки проводятся под Новый год", поскольку проведение аукционов намечено на 27 ноября и 3 декабря, а срок поставок сувениров - до 20 декабря 2019 года одной партией.

Руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта увидел в подобных тратах "вопиющий факт неэффективного расходования бюджетных средств". "Мы уверены, что эти деньги должны были пойти на помощь людям, пострадавшим в этом году в связи с летними паводками, хотя бы на те же теплые одеяла к зиме, учитывая масштаб проблем, связанных с отсутствием нормального жилья для пострадавших", - сказал Гетта.

"Мы обратимся к полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой дать оценку столь дорогостоящих покупок сувенирной продукции и услуг по организации общественного питания на официальных приемах, объявленных Управлением делами губернатора и правительства Иркутской области", - заявил Гетта.

Он сообщил также, что активисты ОНФ направят полпреду просьбу о проведении "силами полпредства проверки бюджетных расходов на помощь пострадавшим после наводнения людям". Отмечается, что в эффективности расходов появились "большие сомнения" после обнаружения попытки региональных властей потратить бюджетные деньги на сувенирные статуэтки и новогодние банкеты.

Иркутская область пережила летом две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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