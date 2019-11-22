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Концепцию развития Вооруженных сил представят Путину до конца марта

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Проект новой концепции развития вооруженных сил РФ будет доработан и представлен президенту до 30 марта 2020 года, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Обсуждали проект концепции развития строительства и развития Вооруженных сил. Важно то, что этот проект был поддержан. Вместе с тем, были высказаны дополнения и предложения по его корректировке", - сказал Патрушев журналистам в пятницу по итогам заседания Совета безопасности.

По словам Патрушева, проект концепции "будет министерством обороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше - на утверждение президенту до 30 марта следующего года".

Патрушев допустил возможность корректировки военной доктрины РФ в случае необходимости.

Кроме того, российские силовые ведомства (Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, ГУСП) до 1 июля 2020 года должны разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов, добавил секретарь Совбеза РФ. "Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021-2025 годы. Это будет сделано к 1 октября", - продолжил Патрушев.

Николай Патрушев Владимир Путин Минобороны РФ

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