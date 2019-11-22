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Турчак назвал задачу единороссов на думских выборах 2021 года

Это получить 301 или больше мест из 450

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На парламентских выборах в 2021 году цель "Единой России" - обеспечить конституционное большинство, заявил на экспертном совете партии секретарь ее генсовета Андрей Турчак. Он уточнил, что это "301 плюс" мест из 450.

По его словам, только в этом случае единороссы могут называться "партией путинского большинства". Задачу он назвал реальной. Сейчас у единороссов в Госдуме 341 место.

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил, что главная задача партии на думских выборах - "это сформировать такое парламентское большинство, которое гарантирует реализацию курса президента России Владимира Путина, сможет обеспечить политическую устойчивость и достижение национальных целей развития".

По его словам, для этого к выборам рейтинг партии должен существенно вырасти, а положительные результаты партийной работы должны стать более ощутимы для граждан страны. Также партии нужно "очень серьезное обновление", контуры которого "во многом определены национальными целями и необходимостью консолидации российского общества".

"Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации", - предостерег Грызлов.

23 ноября в Москве пройдет XIX съезд "Единой России". Как сообщила замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина, "на съезде будет дана оценка прошедшим выборам, обновлены партийные институты с акцентом на электоральную составляющую". По ее словам, съезд фактически даст старт кампании 2021 года.

Андрей Турчак Борис Грызлов Госдума Единая Россия Ольга Баталина

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