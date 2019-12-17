Депутаты-единороссы отметили улучшение качества вносимых законопроектов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ряд нововведений в работе Госдумы, в том числе так называемое "нулевое чтение", когда законопроекты перед внесением изучаются в координационном совете, улучшило работу законодателей и повысило качество вносимых инициатив, решили депутаты Думы от "Единой России". Он обсудили это на брифинге по итогам сессии.

Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров напомнил, что "были два закона в первой Государственной думе - о пчеловодстве и о северным оленеводстве".

"Пояснительная записка к законопроекту о северном оленеводстве начиналась словами "на каждого взрослого жителя Российской Федерации приходится примерно четыре пары рогов, - сказал он. - А в законе о пчеловодстве упоминалось о праве собственности на рой, что он остается в собственности его хозяина до тех пор, пока хозяин его преследует, и рой остается в его видимости - вот такого у нас уже нет".

Председатель комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников вспомнил, что в законопроекте про пчел одна из статей называлась "Преследование пчелиного роя на чужой территории". Он считает, что значительную роль в улучшении качества законопроектов сыграло нулевое чтение.

"Парламент начинает работать более профессионально, это нельзя отрицать, парламент более глубоко разбирается в проблемах", - согласился первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.

Он также отметил, что в Думе нынешнего созыва"дисциплина серьезно подтянулась, и уровень дискуссии между фракциями стал гораздо более глубоким".

"Единая Россия" располагает конституционным большинством, которое позволяет принимать решения вообще без учета мнения остальных фракций, и тем не менее, когда оппозиционные фракции ставят вопрос, неоднократно законы переносятся, создаются рабочие группы согласительные комиссии, мы стремимся по максимуму учесть предложения и замечания оппозиционных фракций", - сказал Исаев.