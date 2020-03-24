Решение суда о приостановке деятельности "Гражданской инициативы" вступило в силу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал законным решение суда первой инстанции о приостановке деятельности партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова по иску Минюста из-за не устраненных нарушений.

"Решение (первой инстанции -ИФ) Верховного суда РФ от 14 января оставить без изменения, апелляционную жалобу всероссийской партии "Гражданская инициатива" - без удовлетворения", - сказал судья Владимир Зайцев.

Таким образом, во вторник решение вступило в законную силу, и деятельность партии будет приостановлена на три месяца, то есть до июня включительно.

Представители партии в суде настаивали на необоснованности претензий Минюста, а также на затратности и в целом невозможности проведения съезда из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Представитель Минюста в суде отметила, что приостановление не означает запрет деятельности партии. По ее словам, этот срок дается на то, чтобы партия направила свое внимание на устранение нарушений.

"Что касается пандемии, то в Москве запрещены мероприятия численностью более 50 человек. При этом съезд партия может провести при участии представителей региональных отделений, а это 43 человека. То есть вполне партия может провести съезд, чтобы устранить нарушения в уставе. А что касается довода, что это затратно, то создавая партию, нужно быть готовым, что надо будет проводить съезды и это потребует каких-то средств и затрат", - сказала представитель ведомства.

По результатам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст дважды выносил партии "Гражданская инициатива" предупреждения о нарушениях.

25 ноября 2019 года стало известно, что Минюст попросил Верховный суд приостановить на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива", председателем которой является оппозиционер Дмитрий Гудков. 14 января первая инстанция Верховного суда рассмотрела обращение ведомства и приняла решение о приостановлении деятельности партии. Однако в силу это решение не вступило, так как его обжаловали в апелляционную инстанцию.