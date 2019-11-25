Больше половины россиян пользуются YouTube, треть из них приходит за искусством

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России 58% населения являются пользователями видеохостинга YouTube, из них 25% пользуются им ежедневно, показал опрос ВЦИОМа. 30% пользователей приходят смотреть ролики с музыкой, кино или в целом об искусстве.

Опрос провели 30 октября по телефону среди 1600 взрослых россиян. Выборка взвешена на вероятность отбора и по социально-демографическим признакам. Социологи отметили, что несмотря на развлекательную направленность видеохостинга, YouTube привлекает и тех, кто интересуется и "неразвлекательным" контентом — вопросами саморазвития и образования, физического и умственного.

На вопрос, что они делают на YouTube, 53% ответили, что смотрят видеоролики. 13% сказали, что ставят лайки, 12% - подписываются на каналы, 7% - делятся видео с другими пользователями, 6% - пишут комментарии. Только 2% респондентов заливают свои ролики.

ВЦИОМ разделил пользователей YouTube на активных и пассивных. Пассивными социологи считают тех, что смотрит видео и подписывается на каналы, к активным - тех, кто кроме этого делает что-то еще. Получилось, что 43% пользователя видеосервиса - пассивны, 14% - активны, в возрастной группе от 18 до 24% доля активных пользователей составляет 24%.

Почти треть, 30% пользователей смотрят на YouTube музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством. 23% предпочитают юмористические видео. 16% пользователей сервиса интересуются роликами о семье, доме и воспитании детей, 14% - о спорте и фитнесе, также 14% - записями по общественно-политической тематике. По 13% интересуются технологиями и путешествиями, 12% - образованием, 10% - тематикой красоты и здоровья.

Каждый пятый - 19% заходят на YouTube несколько раз в неделю, 8% - несколько раз в месяц, 7% - не реже чем раз в полгода.

Не пользуется сервисом 20% россиян, что сопоставимо с долей тех, кто в целом не пользуется интернетом (22%).