Арестован житель Иркутской области, бросивший умирать в лесу избитую им экс-сожительницу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Суд арестовал на два месяца 31-летнего жителя города Железногорска-Илимского Иркутской области, обвиняемого в попытке убить свою бывшую сожительницу, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по региону.

По данным следствия, в ноябре в лесу мужчина во время ссоры со своей экс-сожительницей избил ее деревянной палкой по голове и несколько раз ударил ножом. Бросив женщину умирать, он скрылся с места преступления, но ей удалось спастись.

Житель Железногорска-Илимского обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным СМИ, речь идет о попытке убийства 9 ноября 29-летней Татьяны Боркиной ее бывшим сожителем. Как рассказала газете "Комсомольская правда" сама Боркина, она работала с матерью своего будущего молодого человека и познакомилась с ним три года назад. По ее словам, во время совместной жизни мужчина начал ее бить, а также избивал за то, что она решила уйти от него. Девушка отметила, что незадолго до попытки убийства в лесу он взломал ее квартиру, и ей "пришлось писать на него очередное заявление".