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Школы и избиркомы будут подключать к интернету только с помощью российского оборудования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство своим распоряжением обязало "Ростелеком" использовать российское телеком-оборудование при подключении к интернету школ, а также региональных и территориальных избирательных комиссий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ростелеком" определен как единственный поставщик услуг связи школам и избиркомам в 2019-2020 годах. Он обязан предоставлять этим организациям доступ к интернету и информационным системам, передавать и защищать их данные, обеспечивать безопасность связи и ограничивать доступ к запрещенной информации.

При этом он имеет право подключать к работе подрядчиков и соисполнителей, но на долю "Ростелекома" должно при этом приходиться не менее 5% совокупного объема предоставляемых услуг.

Если у "Ростелекома" не будет необходимого российского оборудования или производитель такого оборудования не сможет его поставить в нужном количестве, оператор сможет использовать и импортную технику, предварительно согласовав это с Минкомсвязи.

Правительство регулярно определяет "Ростелеком" единственным поставщиком по предоставлению телеком-услуг различным госучреждениям.

Ростелеком Минкомсвязи правительство

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