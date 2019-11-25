В Центре имени Бакулева не слышали об отставке Бокерии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Заведующий научно-консультативным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Сергей Никонов не подтвердил сообщения об увольнении главы центра Лео Бокерии.

"Думаю, никто ничего не знает. В телеграме вранья за последние месяцы столько, что уму непостижимо", - сказал Никонов "Интерфаксу".

Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что глава Минздрава Вероника Скворцова освободила Бокерию от должности в связи с достижением им предельного возраста.

Льву Бокерии 79 лет, 80 исполнится 22 декабря. Он кардиохирург, изобретатель и педагог. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года. С 1994 года он является академиком Российской академии медицинских наук, с 2011 года - академиком РАН.