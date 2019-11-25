Бывшая заместитель Бокерии возглавила Центр имени Бакулева

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Врио директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева назначена бывший замдиректора Елена Голухова. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее в понедельник стало известно, что Лео Бокерия, который возглавлял центр с 1994 года, перешел на должность почетного президента. Как объяснила министр здравоохранения Вероника Скворцова, это решение связано с тем, что он достиг предельного возраста для руководства центром.

Из Центра имени Бакулева Бокерия не уйдет, он продолжит лечить больных, учить молодых врачей и участвовать в методологических разработках. Также он сохранит должность главного кардиохирурга Минздрава.