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На красногорской ферме на коров надели очки виртуальной реальности

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения условий содержания коров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Там уточнили, что IT-специалисты в сотрудничестве с ветеринарными врачами и консультантами с производства адаптировали человеческие VR-очки с учетом особенностей строения головы коров.

Специально для животных была создана программа имитации летнего поля, при конструировании которой были учтены исследования зрения крупного рогатого скота, показывающие лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов.

Во время проведения первого тестирования эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада. Влияние VR-очков на молочную продуктивность коров покажет дальнейшее комплексное изучение.

Как отмечается, по данным исследований, помимо физиологических потребностей животных, важную роль играет их эмоциональное состояние. Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество, а порой и качество, молока заметно увеличивается.

Московская область

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