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Российских детей будут приобщать к ЗОЖ с трех лет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав с Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как заявила Скворцова на форуме по общественному иммунитету в Москве в среду, ведомства также разработали методические рекомендации для учителей и памятку для родителей "для переформатирования обучения детей".

По ее словам, "только в данном возрасте можно привить на подкорку мозга автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни, все, что делается в более старшем возрасте, к сожалению, контролируется более высокими слоями, корковое восприятие, не всегда срабатывает, если человек устал или находится в психоэмоционально сложном состоянии".

"А все, что формируется у детей, как почистить зубы два раза в день, правила личной гигиены, это закладывается на всю жизнь постоянным шлейфом", - добавила министр.

В мае Скворцова анонсировала возможное появление в школах с 2020 года уроков по формированию ЗОЖ. "Мы вместе с Министерством просвещения готовим обновление образовательно-воспитательных программ. Они будут направлены на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения, вредных привычек", - сказала глава Минздрава.

Вероника Скворцова Минздрав Минпросвещения

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