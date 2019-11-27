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"Аэрофлот" оценил в $100 млн оснащение самолетов видеокамерами

"Аэрофлот" оценил в $100 млн оснащение самолетов видеокамерами
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Выполнение требований по оснащению самолетов камерами и передающим видеозапись оборудованием может обойтись "Аэрофлоту" в $100 млн, сообщил в ходе заседания комиссии РСПП по транспорту замдиректора департамента управления авиационной безопасностью компании Владимир Гаенко.

Он напомнил, что на данный момент у перевозчика в эксплуатации 249 воздушных судов, во всем парке группы компаний (включает также "Россию", "Победу", "Аврору" - ИФ) 364 судна.

Кроме того, в 2020-2025 гг. планируется закупка еще 28 широкофюзеляжных Airbus A350 и узкофюзеляжных судов. В итоге, по оценке завода-производителя стоимость оснащения одного судна - порядка $282 тыс., а по всему парку около - $100 млн

Постановление правительства от 2018 года требует от российских авиакомпаний с 2020 г. оснащать видеокамерами поступающие к ним новые самолеты, с 2022 г. - бывшие в эксплуатации, а с 2025 г. - весь свой парк.

В начале ноября "Ведомости" сообщали, что "Аэрофлот" вынес на рассмотрение правительства предложения по отсрочке этих требований. По оценке источников издания, выполнение постановления обойдется всей отрасли минимум в $585 млн.

По словам Гаенко, даже если оснастить весь парк "этими средствами транспортной безопасности", они не будут соответствовать требованиям постановления, потому что таких требований в нем нет. С другой стороны, отсутствует инфраструктура для приема сигнала.

"Непонятно, чем оснастить, непонятно, в каком формате записывать, непонятно, по каким каналам передавать и куда. То есть, соответствующей инфраструктуры нет, требование к авиакомпаниям заведомо невыполнимо", - заявил представитель "Аэрофлота".

Он предложил комиссии РСПП обратиться в аппарат правительства с просьбой отложить сроки выполнения требований постановления. Для вновь поступаемых самолетов - минимум до 2025 года, для ранее используемых и включенных в сертификат эксплуатанта - до 2027 г., для всех остальных - до 2030 г.

Аэрофлот

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