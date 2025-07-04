Минтранс предложил отложить требование оснащать новые самолеты видеокамерами

Среди причин отсрочки ведомство назвало санкции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Работающие в России авиакомпании должны будут оснащать видеокамерами новые, поставляемые после сентября 2025 года, самолеты, начиная с сентября 2027 года. Проект соответствующего постановления правительства подготовлен Минтрансом и опубликован на портале regulation.gov.ru.

Действующее постановление обязывает авиакомпании - как российские, так и иностранные - оснащать кабины и салоны новых самолетов "техническими средствами, обеспечивающими видеонаблюдение и видеозапись объектов видеонаблюдения", с сентября 2025 года. Для уже используемой авиатехники требование обязательно с сентября 2027 года.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, выполнение требований по оснащению камерами новых самолетов с сентября 2025 года "в настоящее время существенно затруднено". Среди причин Минтранс указывает "преобладание в РФ транспортных средств воздушного транспорта иностранного производства, существующие логистические проблемы, связанные с техническим обслуживанием таких судов, а также санкционную политику, проводимую в отношении РФ".

Санкции Запада предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, ряд "недружественных" государств запретили полеты в своем воздушном пространстве российским авиакомпаниям, а Россия в ответ на это ввела зеркальные меры в отношении иностранных перевозчиков.

Начало поставок новой российской авиатехники, созданием которой занимаются предприятия ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") и "УЗГА", ранее несколько раз откладывалось, в том числе на фоне санкционных ограничений. Выход в серийное производство среднемагистральных МС-21, Ту-214 и ближнемагистральных SJ-100, по последним официальным данным, ожидается в 2026 году.

Принятое в 2018 году постановление предполагало, что требования по оснащению видеокамерами вновь поступающих в Россию самолетов вступят в силу с 2020 года, уже эксплуатируемых - с 2022-го. "Аэрофлот" в 2019 году попросил правительство отложить требования минимум до 2025 и 2027 года соответственно: их выполнение обойдется всей отрасли минимум в $585 млн, аргументировал перевозчик.