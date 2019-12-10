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Автодилеры спрогнозировали падение продаж автомобилей в РФ на 8% в 2020 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует в 2020 году снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в среднем на 8%, заявил журналистам глава ассоциации Олег Мосеев.

"По прогнозам членов РОАД, следующий год по новым авто - минус 8%. Если рынок будет действительно так себя вести - а мы считаем, что будет - то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками их повышать", - сказал Мосеев.

Абсолютного показателя прогнозируемых РОАД в 2020 г. продаж он не привел, отметив, что дилеры ждут повышения цен на автомобили.

"Очевидно, что цены вырастут: утилизационный сбор скажется и инфляция. Что с курсом будет, пока не знаем. Очевидно, что если будет с курсом ещё что-то, то и это скажется", - сказал глава РОАД.

"Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания, по локальной сборке может дать 1-1,5%, там вроде как компенсируют через промсубсидии. Но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу. Инфляция официальная там 4%, как у нас отчитываются. Поэтому (удорожание автомобилей в среднем на - ИФ) 5% по году - понятно, что это не будет единомоментно", - добавил Мосеев, отвечая на вопрос о прогнозируемом размере повышения цен.

В начале года РОАД прогнозировала в 2019 г. рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ на 3%, до 1,85 млн единиц. Но рынок пока снижается.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе-ноябре текущего года было продано 1 млн 580 тыс. 297 автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,8%.

Российские автомобильные дилеры РОАД

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