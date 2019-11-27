Что произошло за день: среда, 27 ноября

Российский Крым Apple, туалет на МКС и решение суда по "Газпрому"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом". В украинской компании уточнили, что речь идет об апелляции на решение от 31 мая 2017 года о пересмотре цены в контракте на поставку газа с учетом рыночных условий.

- Apple признала Крым российским. Компания внесла поправки в географические названия Крыма и Севастополя в своих продуктах, сообщили в Госдуме.

- Стали известны обвиняемые в убийстве начальника ингушского центра "Э". Двое фигурантов арестованы, еще один человек арестован заочно. Основной версией убийства Ибрагима Эльджаркиева и его брата является кровная месть, которая может быть связана с деятельностью полицейского по борьбе с экстремизмом в республике.

- Роструд напомнил работодателям о праве сделать 31 декабря выходным днем. Но для этого работодатель должен выполнить определенные условия: распорядиться о выходном дне и решить вопрос с оплатой.

- Сергей Чемезов просил согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАК. Как пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости", глава "Ростеха" обратился к президенту РФ с такой просьбой, поскольку в мире на фоне проблем с Boeing 737 MAX складывается благоприятная ситуация для экспорта МС-21 и модернизированного SSJ-100.

- Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства. По данным местных СМИ, паспорта также отозвали у сына и дочери предпринимателя и еще двоих российских бизнесменов. В Кремле заявили, что это решение - внутреннее дело Кипра.

- Открыта новая платная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург. Магистраль получила название "Нева". Проезд от Москвы до Петербурга для легковых машин без транспондера в будни составит 1,82 тыс. руб. Оборудование трассы инфраструктурой займет около двух лет.

- На американском сегменте МКС сломался туалет. На российском сегменте санитарное устройство работало исправно. В течение нескольких часов американский туалет был отремонтирован.