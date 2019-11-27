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Путин призвал петербуржца не зацикливаться на теме Украины

Путин призвал петербуржца не зацикливаться на теме Украины
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.

Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.

На этой встрече с главой государства другой петербуржец, житель дома на улице Еремеева, 7 обратился к главе государства с вопросом о социальном жилье. "Расселили дом, дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру", - рассказал мужчина. Путин пообещал разобраться в этой истории.

"Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия", - сказал глава государства и поручил губернатору Санкт- Петербурга Александру Беглову следить за ситуацией.

Пожилая женщина рассказала президенту о своем отце - участнике Великой Отечественной войны и поделилась с ним своими житейскими проблемами.

Владимир Путин

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