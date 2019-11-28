Один человек погиб в результате взрыва на пивоварне в Пятигорске

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели работают на месте пожара, который начался на частной пивоварне Пятигорска после взрыва, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев.

"В 6:50 (время московское - ИФ) поступило сообщение о том, что на улице Маршала Жукова пятигорского поселка Новый на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" при нарушение технологического процесса произошел взрыв с последующим возгоранием на площади 20 кв. В результате взрыва частично разрушена хозпостройка", - сказал Дегтярев.

Дегтярев отметил, что "в результате происшествия один человек погиб".

Он добавил, что к 7:04 пожар был локализован, в 7:15 открытое горение ликвидировано.

Причина взрыва уточняется.