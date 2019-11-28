Глава Кемерово объяснил покупку елки за 18 млн рублей, возмутившую горожан

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Покупка искусственной новогодней ели стоимостью в 18 млн рублей обоснована изношенностью предыдущей, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, сказал журналистам в четверг глава города Илья Середюк.

С начала недели в интернет-сообществах, посвященных городу Кемерово и Кемеровской области, идет бурное обсуждение стоимости новой ели, которая, по мнению комментаторов в соцсетях, слишком завышена. В четверг в мэрии была организована пресс-конференция, на которой градоначальник рассказал о планах по празднованию Нового года, в том числе и по установке новой ели.

"Это (установка ели - ИФ) вызвало большое обсуждение у кемеровчан, есть позитивные и негативные мнения. Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая (ель - ИФ), которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тыс. рублей, при этом она стала бы короче на треть", - сказал Середюк, добавив, что демонтаж старой ели уже практически завершен.

Он отметил, что новая ель сделана из стального каркаса, на ней установлено около 1,9 тыс. веток и 200 тыс. светодиодов. При этом ее высота составляет 25 м, что на пять метров выше той искусственной ели, что использовали в Кемерово раньше. Планируется, что новой ели хватит на 15 лет.

Также Середюк сказал, что новая ель "не самая дорогая", в сравнение он привел Красноярск, где в 2018 году установка новогоднего дерева обошлась в 50 млн рублей. По мнению главы города, сравнение цен на кемеровскую и московскую ели, стоимостью около 6 млн рублей, которое приводилось в СМИ и соцсетях, не корректно, так как в столице России установлено настоящее дерево.

Помимо ели на площади Советов будет установлена новая хоккейная коробка и ледяная площадка для катания, построен лабиринт, три горки и ледовые фигуры.

По словам Середюка, во всех районах города пройдет порядка 1 тыс. праздничных мероприятий, будут организованы 30 мест для запуска фейерверков и салютов. Планируется построить 90 снежных городков.

С 15 декабря начнут работать елочные базары, где помимо елей будет продаваться и лапник с украшениями.

Ранее в ноябре ведущий юмористической программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант высмеял установку слишком дорогой, по его мнению, елки в Кемерово.