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Казачий атаман застрелен в Приморье

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства атамана местного казачьего объединения в селе Барабаш в Приморье.

Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением было найдено возле дома на улице Центральной в селе Барабаш, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Информированный источник уточнил агентству, что убитый был предводителем сельского казачьего объединения и занимался бизнесом в охранной сфере.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли гильзы от патронов. Полиция ищет подозреваемых в убийстве, сообщила пресс-служба приморского УМВД.

Приморье Барабаш

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