Житель Иркутска получил 18 лет колонии за убийство 13-летней давности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд вынес приговор местному жителю по делу об убийстве бизнесмена и его племянника в 2006 году, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Подсудимый признан виновным по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений) и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, обвиняемый неоднократно брал взаймы деньги у своего друга - директора предприятия. Сумма долга составила не менее 2 млн рублей. Также в благодарность за помощь в развитии коммерческой деятельности мужчина получил в пользование от предпринимателя автомобиль.

Умысел на убийство бизнесмена созрел, когда тот потребовал от подсудимого вернуть деньги и автомобиль, чтобы потратить средства на покупку в Уфе строительных материалов, сказано в сообщении.

В день поездки в Уфу, куда обвиняемый собирался отправиться вместе с бизнесменом и его племянником на данной ему в пользование машине, он на территории производственной базы предприятия в Иркутске застрелил их из охотничьего ружья. Тела жертв обвиняемый сбросил в ров с водой, расположенный неподалеку. Спустя два дня по его поручению бульдозерист засыпал ров строительным мусором.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, убитый предприниматель руководил компанией ООО "Мрамор".