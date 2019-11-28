Отвечать за "устойчивый Рунет" будет экс-советник главы "Ростелекома"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Центр управления и мониторинга сетями связи, который по "закону об устойчивом Рунете" возьмут на себя управление сетью в случае угроз, возглавил Сергей Хуторцев, бывший советник президента "Ростелекома". Об этом "Интерфаксу" сообщил на IT-рынке.

В пресс-службе "Ростелекома" агентству подтвердили, что Хуторцев ранее был советником президента компании, но больше в ней не работает.

В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что непосредственно в их ведомстве такой человек не работает.

Ранее Хуторцев принимал участие в обсуждении тогда еще законопроекта об "устойчивом Рунете".

В положении о Центре мониторинга говорится, что его руководитель назначается на эту должность и увольняется с нее гендиректором ФГУП "ГРЧЦ" (Главный радиочастотный центр - учреждение Роскомнадзора) по согласованию с РКН.

Так называемый "закон об устойчивом Рунете" вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также он обязывает операторов связи установить технические средства, способные определять источник трафика.

С 2021 года операторы, в соответствии с этим законом, будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы - использовать только российские средства шифрования информации.

По закону, если возникнут угрозы работе интернета в России, Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством порядке. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ.

К угрозам интернету правительство отнесло в том числе распространение запрещенной в России информации, сообщил "Интерфаксу" в начале ноября источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа. По его словам, на тот момент, проект перечня угроз был на согласовании профильных министерств.