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Рубль подешевел к бивалютной корзине на негативе с внешних рынков

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером на негативных сигналах с внешних рынков.

К 19:00 доллар подорожал на 12 копеек к уровню закрытия среды, до 64,08 рубля, евро подорожал на 17,25 копейки, до 70,52 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 14,36 копейки - до 66,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Волатильность в основных парах несколько повысилась по сравнению с предыдущими торговыми днями в условиях тонкого рынка и низкой активности игроков из-за того, что в четверг американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. При этом большинство мировых площадок, в том числе валютные рынки стран с развивающимися экономиками, также демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы опасаются обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два закона по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си, Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении главы Белого дома.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты, из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем. Уже после подписания законов Трамп дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет Bloomberg.

Закон "О правах человека и демократии в Гонконге" обязывает Госдепартамент не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей Гонконга за нарушение прав человека.

Второй закон запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", а ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне.

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