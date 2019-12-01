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Задержанный замглавы СУ СКР по Свердловской области отправлен под домашний арест

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье отправил под домашний арест замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко по делу о получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он будет под домашним арестом до 28 января, отметили в суде.

Как сообщалось, Михаилу Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки" ), а второму фигуранту, его посреднику, - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве" ).

По данным следствия, Бусылко и адвокат были задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий.

Свердловская область СКР Михаил Бусылко

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