Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Красноярском крае

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на трассе в Нижнеингашском районе Красноярского края, погиб водитель скорой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону в воскресенье.

Авария произошла днем на федеральной трассе "Сибирь" (Р-255) в деревне Елизаветка.

По предварительным данным, 65-летний водитель скорой помощи на автомобиле "УАЗ" во время разворота не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю DAF с полуприцепом и столкнулся с ним. В результате он погиб, а 38-летняя женщина-фельдшер пострадала.

Кроме того, после столкновения, грузовик въехал в жилой дом. Водитель DAF не пострадал.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой полиции, во время происшествия в автомобиле скорой не было пациента.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД.