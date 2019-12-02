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Путин оценил в 70% исполнение поручений по итогам военных совещаний

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поручения, которые были даны по итогам совещаний у президента России по военной тематике, не выполнены полностью, заявил Владимир Путин.

"По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. В целом исполняются удовлетворительно. 70% - исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения. Это очень важно", - сказал Путин в понедельник при открытии серии военных совещаний в Сочи.

Он напомнил, что такие совещания проходят каждые полгода. По его словам, на текущей серии совещаний будут обсуждаться вопросы развития военно-морского флота, состояние и направления повышения его боевого потенциала.

Владимир Путин

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