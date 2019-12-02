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Просьбой Голунова передать в ФСБ материалы проверки по делу займется СК

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура переадресовала в Следственный комитет обращение журналиста Ивана Голунова о передаче материалов проверки по его делу в ФСБ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин.

"Я получил ответ из генпрокуратуры, в котором сказано, что наше обращение о бездействии следствия при рассмотрении сообщения о преступлении в отношении Голунова и передачи материалов проверки в ФСБ России направлено в СК РФ", - сказал Бадамшин в понедельник.

Как уточняется в ответе надзорного ведомства, "разрешение изложенных доводов относится к компетенции руководителя следственных органов".

Ранее сообщалось, что адвокат Голунова Сергей Бадамшин обращался в Генпрокуратуру с просьбой о передаче "дела Голунова" для расследования из СК в ФСБ.

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста. После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.

Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

2 декабря Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании его дела.

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