Жителям Дальнего Востока еще год разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство продлило правила ввоза из-за границы подержанных автомобилей через таможни Дальнего Востока, согласно которым машины с правым рулем не нужно оснащать системой экстренного вызова при аварии "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Меня просил Юрий Петрович (вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - ИФ), мы подготовили временный порядок. Но временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы. Но тем не менее, поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что подписал это уже не временный даже порядок, а распоряжение целое правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями ДФО", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Но мы должны понимать, что в конечном счете потом с этим всем делать. Я посмотрел, ко мне в социальных сетях обращались, говорили, что все склады уже заполнены, и что это насущная проблема. Такое решение принято. Срок действия этого распоряжения 1 год с момента подписания. Просил бы меня держать в курсе и информировать, что мы всё-таки собираемся делать. Потому что бесконечно это продлевать, наверное, неправильно, надо принимать какие-то меры для решения той задачи, которую мы с вами обсуждали, когда находились во Владивостоке", - добавил он.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий.

22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей ДФО, но только на один год. Решение о введении временного порядка в 2018 году глава правительства Дмитрий Медведев принял после встречи с Трутневым.

В середине октября текущего года Трутнев заявлял о намерении правительства РФ продлить еще на год действие временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток. По его словам, об этом неоднократно просили жители макрорегиона, поскольку автомобили с правым рулем "по-прежнему популярны в дальневосточных регионах, а систему "ЭРА-ГЛОНАСС" нужно под такой тип машин доработать".

Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в регион на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.