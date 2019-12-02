Путин подписал закон о преимущественном приеме братьев и сестер в одну школу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в детские сады и начальные классы общеобразовательных школ, в которых уже обучаются их братья или сестры.

Закон опубликован на портале правовой информации. Ранее автор законопроекта, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существует давно и во многих субъектах РФ, на федеральном уровне эта проблема была не решена.

Между тем, родителям сложно доставлять к началу занятий детей, которые учатся в разных школах. В Госдуме подчеркивали, что закон направлен на поддержку семей с детьми.

О внесении в Госдуму упомянутого документа стало известно в мае 2019 года. Нижняя палата парламента приняла законопроект в третьем, окончательном чтении в ноябре.