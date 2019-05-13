Депутаты предложили преимущественный прием детей в школы, где уже учатся их братья и сестры

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей на обучение в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже обучаются их братья и сестры.

"Предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье", - сообщил журналистам в понедельник один из авторов законопроекта - председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах Российской Федерации. В некоторых из них ситуацию смогли изменить на уровне регионального законодательства - соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге, отметил Крашенинников. При этом на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно, сказал он.

"Семьи, имеющие двух и более детей школьного возраста, нередко сталкиваются с проблемами устройства детей на обучение в одну школу, в том числе в случае изменения места жительства. Это создает очевидные неудобства как для детей, так и их родителей, и не способствует укреплению семьи, созданию благоприятных условий решения демографической проблемы в стране", - сказал он.

Крашенинников отметил, что родителям может быть сложно привезти к началу занятий в разные школы даже двоих детей, а в случае с многодетными семьями ситуация дополнительно осложняется. Также он отметил, что право ребенка на обучение в школе вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи.

"Предлагаемые меры направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будут способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития", - сказал Крашенинников.