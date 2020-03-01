Подписан закон об отмене административной ответственности за свастику без пропаганды

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий привлечение к административной ответственности при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.

Соответствующие изменения внесены в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики".

Закон исключает административную ответственность для случаев использования нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Документ дополняет принятый ранее Госдумой закон об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в произведения науки, искусства и литературы при обязательном условии отсутствия в них признаков пропаганды и оправдания нацизма.