В Госдуму внесен законопроект о биологической безопасности

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект закона "О биологической безопасности в РФ", который определяет основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности.

Законопроект опубликован в понедельник в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

В документах к законопроекту указано, что помимо основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, предлагаемый документ "определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации "как системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия заинтересованных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне".

При этом "наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации".

"Законопроект восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности", - указано в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает ряд мер и для предупреждения и предотвращения террористических актов и диверсий с использованием патогенных биологических агентов (патогенов) и иных преднамеренных биологических угроз (опасностей).

Эти меры, в частности, включают в себя создание и применение средств биологической защиты, биологической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, индивидуальных и групповых средств специальной обработки, средств медицинской защиты.

Кроме того, проектом предлагается сформировать государственную информационную систему в области обеспечения биологической безопасности.

Для исключения бесконтрольного применение антимикробных лекарственных препаратов законопроектом вводится учет производства и потребления антимикробных лекарственных препаратов, их перемещения через государственную границу РФ.

Для этих же целей предлагается ввести отпуск антимикробных лекарственных препаратов для медицинского применения по рецепту на лекарственный препарат. То же касается и препаратов для ветеринарного применения.

Для предупреждения и предотвращения опасной техногенной деятельности в области биологии законопроект предлагает ввести создание системы мониторинга разработок в области биологии, а также продукции, созданной с использованием генно-инженерных технологий и технологий синтетической биологии.