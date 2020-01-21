В Госдуме рассказали о хранилищах "страшных вирусов" на территории России

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность, в частности, хранилища "страшных вирусов", и необходимо обезопасить население от данных угроз, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о биологической безопасности в Российской Федерации. Этим законом мы хотим установить основы госрегулирования в части обеспечения биологической безопасности в нашей стране, а также закрепить необходимый понятийный аппарат", - сказал Огуль журналистам во вторник.

Он сообщил, что, по сути, "это закон о нашем существовании, существовании человека": он коснется многих областей нашей жизни и "даст старт формированию в России комплексной защиты населения от биологических и химических угроз, которые несет современная цивилизация". "Также речь идет и защите населения нашей страны от угроз террористического характера", - добавил парламентарий.

По словам депутата, на территории России находятся хранилища образцов "страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов". "А какую опасность представляют бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки? Мы должны быть уверены, что защищены от всего этого", - подчеркнул Огуль.

Он сообщил, что законопроект направлен на то чтобы "выявлять и предупреждать угрозы биологического характера", для чего будут созданы специальные центры мониторинга, определены зоны контроля".

По словам Огуля, для такой работы нужно создать законодательную базу, а также разработать "четкий понятийный аппарат", ведь невозможно работать в данном направлении, пока "у нас в законодательстве даже не прописано, что такое биологическая угроза". Кроме того, необходимо "определить полномочия и ответственности разных уровней власти" в борьбе с биологическими угрозами, отметил депутат.

Законопроект о биологической безопасности

Как сообщалось, Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона "О биологической безопасности в РФ", который определяет основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности. Законопроект (№850485-7) был внесен правительством в декабре 2019 года.

В документах к законопроекту указано, что помимо основ государственного регулирования в области биологической безопасности, предлагаемый документ "определяет комплекс мер" по защите населения и охране природы от "опасных биологических факторов", по предотвращению биологических угроз, а также по созданию и развитию системы мониторинга биологических рисков.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в настоящее время на законодательном уровне нет комплексного регулирования вопросов обеспечения биологической безопасности в РФ "как системы взаимоувязанных мер", функционирующей на основе взаимодействия федеральных и региональных властей. "Законопроект восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности", - указано в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает ряд мер для предупреждения и предотвращения террористических актов и диверсий с использованием патогенных биологических агентов (патогенов) и иных преднамеренных биологических угроз.

Чтобы не допустить бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов законопроектом предлагается учитывать производство и потребление таких веществ, а также их перемещение через российскую границу.

Для этих же целей антимикробные препараты предлагается отпускать по рецепту. То же касается и препаратов для ветеринарного применения, говорится в документах законопроекта.

Для предупреждения и предотвращения опасной техногенной деятельности в области биологии законопроект предлагает создать систему мониторинга разработок в данной сфере, а также систему мониторинга продукции, изготовленной с использованием генно-инженерных технологий и технологий синтетической биологии.