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Крупный пожар начался в одном из петербургских ангаров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В частном логистическом комплексе, загоревшемся на юге Санкт-Петербурга хранятся химудобрения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Склад по предварительным данным принадлежит компании "Логистика-Терминал", а не таможне. Там хранятся в том числе удобрения на основе углерода и кальций-нитрата, а также каучук", - сказал источник.

Лаборатория проводит замер содержания вредных веществ в атмосфере.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что в горящем здании расположен таможенный пост.

"Пожар не угрожает окрестным строениям. Горящий ангар расположен в промзоне, рядом нет жилых построек", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел на Московском шоссе, огонь охватил более 10 тыс. кв метров.

К месту следует два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Сведений о пострадавших не поступало.

Всего к ликвидации пожара привлечено 220 человек, 49 единиц техники.

Санкт-Петербург

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